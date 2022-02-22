وزير الطاقة الروسي: التخلّي عن مشروع السيل الشمالي-2 يكبد شركات أوروبية خسائر فادحة

حذر وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، من أن رفض مشروع "السيل الشمالي-2" قد يؤدي إلى خسائر لعدد من الشركات من الاتحاد الأوروبي، الذين يشاركون شركة "غازبروم" الروسية في هذا المشروع.

وقال شولجينوف، في تصريحات اليوم الثلاثاء، على هامش منتدى الغاز بقطر، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "هذه الشركات يمكنها اللجوء إلى المحكمة للحصول على تعويضات جراء تكبدهم خسائر في حال التخلي عن المشروع، الذي هو عبارة عن أنبوبين غاز من روسيا إلى ألمانيا تم مدهما عبر قاع بحر البلطيق".

وأضاف: "لقد شاركت عدة شركات أوروبية في تنفيذ هذا المشروع، وفي حال وقف المشروع ستكون خسائرهم كثيرة، ويتعين تعويضهم عن هذه الخسائر".

وأكد الوزير الروسي أن لدى الكثيرين في أوروبا الآن مقاربات معقولة ويتفهمون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة إمدادات الغاز واستخدام قدرات "السيل الشمالي-2" كون إطلاق المشروع سيخلق فائضا في إمدادات الغاز في أوروبا.

وفي سياق آخر، أعلن شولجينوف، أن بلاده تعتزم مواصلة إمدادات الغاز الطبيعي والمسال إلى الأسواق العالمية.

وقال شولجينوف، خلال افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "تعتزم روسيا مواصلة الإمدادات المستمرة من المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، إلى الأسواق العالمية، وتعتزم كذلك تحسين البنية التحتية ذات الصلة وزيادة الاستثمار في قطاع الغاز".

يُذكر أن الكرملين أكد أكثر من مرة أن روسيا أوفت دائمًا بالتزاماتها التعاقدية لإمدادات الغاز إلى أوروبا، ولم تًُظهر أبدًا أية أسباب للتشكيك في موثوقيتها، كما أكدت شركة "غاز بروم" الروسية مرارا أنها تزود الغاز حسب طلبات المستهلكين وفق الالتزامات التعاقدية.