مندوب روسيا في مجلس الأمن: من المهم التركيز على كيفية تجنب الحرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي، فسيلي نيبينزيا، إنه من المهم التركيز على كيفية وقف الحرب وإجبار السلطات الأوكرانية على وقف القصف.

وأكد المندوب الروسي في كلمة بمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن "دونباس مهدد بمغامرة عسكرية أوكرانية جديدة، ولا يمكن لموسكو أن تسمح بذلك"، مضيفا أن ذلك ما دفع روسيا لاتخاذ قرار بشأن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف نيبينزيا أن روسيا منفتحة على على الحوار والدبلوماسية بشأن الوضع في أوكرانيا ولكنها لن تسمح بإراقة الدماء من جديد في دونباس.

وتعليقا على المواقف من إعلان روسيا استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قال المندوب الروسي: "استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية والمواقف الدولية توحي بأن اعتراف روسيا خطوة مفاجئة ولكن هذا غير صحيح"، مضيفا أن "الغرب يضخ بلا خجل الأسلحة في أوكرانيا".

ولفت نيبينزيا إلى ان حكومة كييف بقيادة فلاديمير زيلينسكي، عادت إلى الخطاب المتشدد وفعلت كل شيء لتدمير اتفاقيات مينسك.

وقال نيبينزيا: "الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيا في أوكرانيا، واعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك لا يغير مضمون اتفاقيات مينسك".