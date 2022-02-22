«زووم Africa» يكشف حكايات جديدة عن القارة السمراء من 6 دول إفريقية

يكشف برنامج «زووم Africa» الذي تقدمه الإعلامية سالي عاطف على قناة «CBC» حكايات وأسرار جديدة، تتضمن تفاصيل لأول مرة من ست دول إفريقية، وذلك في حلقة يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتضمن الحلقة تفاصيل قبيلة «الهيمبا» أو شعب إفريقيا الأحمر، التي لها عادات وتقاليد مميزة في ناميبيا، والتي يعتبر اللون الأحمر هو مركز الحياة بالنسبة إليها.

وتشمل الحلقة أيضًا تقريرًا حول حديقة جنوب لوانغو الوطنية أشهر مكان لتجمع الحيوانات في إفريقيا، والموجودة في دولة زامبيا، والتي توفر رحلات سفاري بين الحيوانات البرية.

وتُجري سالي عاطف لقاءات مع حرم تيه الأمين العام لجمعية الريف الغربي السودانية، وعباس بسعوتي رئيس جالية غانا في مصر حول عادات وتقاليد البلدين وأشهر الأماكن السياحية والأكلات وعدد القبائل وعادات كل قبيلة.

كما تُجري الإعلامية أيضًا لقاءات مع إبراهيم باه رئيس رابطة طلاب السنغال في مصر، وأحمد سارا نائب رئيس جالية غينيا كوناكري في مصر، واللذان يتحدثا عن السنغال وغينيا كوناكري والعادات والتقاليد والحياة في البلدين.

وتؤكد سالي عاطف خلال الحلقة أن إفريقيا هي قارة التنوع الثقافي والاجتماعي والفني ومتميزة بتراثها وتاريخها وشعوبها.