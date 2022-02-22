فرضت بريطانيا، يوم الثلاثاء، عقوبات على جينادي تيمشينكو ومليارديرات آخرين على صلة وثيقة بفلاديمير بوتين بعد أن أمر الرئيس الروسي بإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء رويترز.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تتجه نحو "وضع المنبوذ" وأنه يجب على العالم الآن الاستعداد للمرحلة التالية من خطة بوتين، قائلاً إن الكرملين يمهد الطريق لغزو شامل لأوكرانيا.

من هو جينادي تيمشينكو؟

يمتلك جينادي تيمشينكو حصصًا في العديد من الشركات الروسية، بما في ذلك شركة الغاز "نوفاتك" وشركة إنتاج البتروكيماويات "سيبور هولدينج".

يعتبر تيمشينكو أحد أقوى الشخصيات في روسيا، وله علاقات وثيقة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك واجه عقوبات أمريكية في عام 2014، ولا يزال رئيسًا لدوري الهوكي الوطني الروسي ورئيسًا لنادي "SKA Saint-Petersburg" للهوكي حسب ما نشرت فوربس.

وحسب ملفه الشخصي على فوربس، تقدر ثروة تيمشينكو بـ23.5 مليار دولار، ويقع بالمرتبة 78 عالمياً ضمن قائمة أصحاب المليارات في العالم.

ويعتبر جينادي تيمشينكو أحد أقطاب الطاقة في روسيا والعالم، حيث يتمتع بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في قطاعي الطاقة الروسي والعالمي وقد بنى اهتمامات في التجارة واللوجستيات والشركات ذات الصلة بالنقل

وفي 2003-2004 أجرت وسائل الإعلام الروسية والأجنبية سلسلة من التحقيقات زعمت أن تيمشينكو كان صديقًا مقربًا لبوتين.

ووفقًا لمجلة تايم ، ينتمي جينادي تيمشينكو إلى دائرة ضيقة من "أصدقاء بوتين في الجودو" جنبًا إلى جنب مع الأخوين أركادي وبوريس روتنبرج.

ويُزعم أن تيمشينكو وبوتين كان لهما مصالح تجارية مشتركة في التسعينيات، ويعمل تيمشينكو كوعاء لمحافظ بوتين لمالية من خلال تجميع الأصول الكبيرة والاحتفاظ بها في البنوك الأجنبية وشركات الطاقة والبنية التحتية والحسابات الخارجية.

وفي مارس 2014، في أعقاب ضم بوتين لشبه جزيرة القرم، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية تيمشينكو على قائمة المدرجين في قائمة العقوبات بصفتهم "أعضاء في الدائرة الداخلية للقيادة الروسية".