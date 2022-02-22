التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاصة بالدوري

يلتقي الأهلي مع نظيره مصر المقاصة، في الثامنة مساء اليوم على ملعبه، بالسلام، ضمن مباريات الجولة الـ10 من مسابقة الدوري.

ويعود الأهلي لبطولة الدوري الممتاز بعد غياب استمر لقرابة الشهرين تقريبًا، بمواجهة مصر للمقاصة، بحثًا عن انتصار يستعيد به صدارة جدول ترتيب المسابقة، حيث لعب آخر مبارياته بالدوري 26 ديسمبر الماضي أمام فيوتشر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وربما يلجأ موسيماني لإشراك بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا المباريات مؤخرا، مقابل إراحة بعض الدوليين الذين تم استهلاكهم بدنيا مثل عمرو السولية ومحمد عبد المنعم.

واستقر موسيماني على تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام مصر المقاصة، حيث يسعى لتحقيق الفوز، قبل المواجهة المرتقبة ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، السبت المقبل، بدوري الأبطال، وتعويضًا للجماهير عن التعادل الأخير أمام الهلال السوداني.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، آليو ديانج، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، حسام حسن

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة خلف بيراميدز المتصدر، ولكن للأهلي مباراة مؤجلة إضافية أمام الجونة بخلاف اللقاء المؤجل ضد بيراميدز، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط فقط، بعدما خاض مبارياته كاملة.