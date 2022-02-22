رئيس كوريا الجنوبية يشدد على أهمية احترام سيادة أوكرانيا

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إنه يجب احترام سيادة أوكرانيا، وأكد أن كوريا الجنوبية ستنضم إلى جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

ونقلًا عن وكالة كوريا الجنوبية للأنباء «يونهاب»، صباح الثلاثاء، صرح «مون» بذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي عُقد بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنشر القوات في منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، بعد الاعتراف باستقلالهما.

وقال الرئيس «مون»: «يجب احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وأضاف: «يجب على الدول من جميع أنحاء العالم أن تتحد وتعمل من أجل التوصل إلى حل سريع وسلمي للوضع في أوكرانيا، وسوف تشارك كوريا الجنوبية في تلك الجهود بوصفها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي».

وقال «مون» إن الأزمة تتطور على نحو «حرج»، حيث تدين الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تصرفات روسيا باعتبارها انتهاكا لسيادة أوكرانيا والقانون الدولي، وهددت بفرض عقوبات فورية ضد موسكو.

وأصدر تعليماته للمسؤولين بالاستعداد التام لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين، وحماية الاقتصاد الكوري الجنوبي من اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الأزمة. وتابع: «إن علاقتنا الاقتصادية مع أوكرانيا ليست كبيرة، ولكن مع استمرار الوضع لمدة طويلة وفرض الولايات المتحدة والغرب عقوبات شديدة على روسيا، سيكون التأثير على اقتصادنا كبيرًا أيضًا».

وأشار إلى احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الطاقة والمواد الخام، فضلا عن زعزعة الأسواق المالية العالمية، وأمر المسؤولين بالسعي إلى وضع استجابات للسيناريوهات المختلفة، لحماية الاقتصاد الكوري الجنوبي من الضربات المفاجئة.