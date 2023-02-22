استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة أكثر من 50 آخرين إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، والطفل تامر ميناوي (14 عاماً) استشهدوا متأثرين بجروحهم برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 6 إصابات أحداها حرجة، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.

ودعت فصائل العمل الوطني عبر مكبرات المساجد، المواطنين في نابلس للنزول للشوارع لفك الحصار عن المحاصرين والتصدي لقوات الاحتلال.