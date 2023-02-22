 بابا الفاتيكان عن الحرب الروسية الأوكرانية: النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 فبراير 2023 2:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان عن الحرب الروسية الأوكرانية: النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 - 2:03 م

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورئيس الكنيسة الكاثوليكية إن "النصر المبني على الأنقاض لن يكون أبدا انتصارا حقيقيا" وذلك قبيل الذكرى الأولي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلق البابا فرانسيس حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، نداءا جديدا من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، كما أدان الحرب الروسية التي وصفها بـ"العبثية والقاسية" وذلك قبل يومين من الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع بابا الفاتيكان بعد لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان قائلا إن "24 فبراير الجاري يصادف الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وعام الحرب يعد قاسيا وليس له معنى".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك