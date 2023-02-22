جامعتا عين شمس وميتشتجن الأمريكية تبحثا سبل التعاون في المجالات البحثية والعلمية

استقبل الدكتور محمود المتينى ، رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور سونج سو مساعد مدير معهد الصحة العالمي بجامعة ميتشتجن بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة ميتشتجن.



شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض بالجامعة، الدكتوره شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، الدكتورة رشا خفاجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سهام جرجس وكيل كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة نعمة فتحى سعد مدير مكتب التعاون الدولي بكلية التمريض والدكتورة رانيا عبد الرؤوف المدرس بكلية الآداب.



أكد الدكتور محمود المتيني أن جامعة عين شمس تفتح أبوابها دائما للتعاون مع الجامعات العالمية بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي في كل المجالات البحثية والعلمية بمختلف كليات الجامعة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع جامعة ميتشتجن الأمريكية.



واستعرض خلال اللقاء بعض البرامج التي تقدمها كلية التمريض بجامعة عين شمس.



من جانبه عبر البروفيسور سونج سو مساعد مدير معهد الصحة العالمي بجامعة ولايه ميتشتجن بالولايات المتحدة الامريكية عن سعادته بلقاء رئيس جامعة عين شمس لطرح سبل التعاون بين الجامعتين في المجال العلمي والطبيب، مشيداً بجامعة عين شمس وما تحظى به من مستوى علمي مرموق على مستوى مصر والشرق الأوسط.



وأوضح أن جامعة ميتشتجن قامت بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات المصرية منها كلية الطب بالقوات المسلحة.



جدير بالذكر أنه تم عمل زيارة لكلية التمريض وأبدى البروفيسور مدى إعجابه بالكلية وجميع منشاتها من معامل ومكتبة ومدرجات وقاعات تدريسية مجهزة بأحدث الاجهزة.