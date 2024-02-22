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استمرار احتفال أهالي الأقصر بمولد العارف بالله أبو الحجاج

محمد راشد
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 11:52 م

شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل، إقامة احتفالات ثان يوم بمولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، على أن تستمر الاحتفالات حتى صباح بعد غدا السبت، وذلك في مسجده وساحته المشهورة خلف معبد الأقصر.

ويأتي احتفال الأقصريين بمولد "أبو الحجاج" حفاظًا على عادات وتقاليد ورثوها، حيث يشهد الاحتفال هذا العام إقامة عدد من ليال الذكر في ساحة المسجد وفي عدة مناطق مجاورة لها يحييها عدد من كبار المنشدين والمداحين كالشيخ ياسين التهامي، والشيخ أمين الدشناوي.

وأبو الحجاج الأقصري هو يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى، ولد في أوائل القرن السادس الهجري ببغداد في دولة العراق، في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وتولى الإشراف على الديوان في عهد أبي الفتح عماد الدين عثمان ابن الناصر صلاح الدين الأيوبي، ثم ترك العمل الرسمي وتفرغ للعلم والعبادة، وتتلمذ على يد الشيخ عبد الرازق الجزولي، وهاجر إلى مصر واستقر في الصعيد بمرافقة العارف بالله عبد الرحيم القناوي، ليستقر في الأقصر وفيها تصعد روحه إلى بارئها.


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