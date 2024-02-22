إنقاذ حياة مريض إماراتي من إنسداد بالشريان بالمثقاب الدوار

أنقذ فريق طبي في دبي، حياة مريض إماراتي في العقد الثامن من العمر، أصيب بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، باستخدام تقنية المثقاب الدوار لعلاج تكلس شديد وانسداد بالشريان.

وكان المريض سيف راشد، أصيب بإغماء مفاجئ أثناء وجوده وسط أسرته، وتدخل ابناؤه لإنعاش قلبه حتى استرد وعيه، وبعد نقله إلى مستشفى التداوي في دبي تبين إصابته باسنداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب يهدد حياته.

وقال الدكتور حسين حشمت، أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بمستشفى التداوي، إن المريض خضع لتصوير الشرايين بالإشعة المقطعية، والذي أظهر وجود تضيق شديد في الشريان التاجي مع تكلس شديد، وحالته خطرة.

وذكر أن الفريق الطبي قرر إخضاع المريض لعملية قسطرة بتقنية الأشعة فوق الصوتية لتصوير الشريان من الداخل وهي تقنية متطورة جدا تعطي صورة أكثر دقة من القسطرة التقليدية.

وكشف التصوير عن وجود تكلس شديد في الشريان وبداية وجود جلطة وقرحة في الشريان، وهي معلومات لا تظهرها القسطرة التقليدية.

وأشار إلى أن المريض خضع لتقنية قسطرة بالمثقاب الدوار، وهو مثقاب دقيق يدخل الشريان لتفتيت الانسداد، واستخدامه يحتاج إلى خبرة كبيرة، وتم مع المريض لتفتيت التكلسات وتعزيز نجاح التوسيع بالقسطرة وضمان بقاء الشريان مفتوحا لأطول وقت والمحافظة على سلامة القلب.

وذكر أن حالة المريض تحسنت خلال 24 ساعة، وغادر المستشفى في اليوم التالي، ويتمتع بصحة جيدة جدا، ولايحتاج سوى مراجعات طبية لمتابعة حالته.