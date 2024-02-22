أعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الجلدية الشهير، عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور محمد: «انا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة، اليوم الخميس، في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد، بجوار مستشفى زايد التخصصي، بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».

كان أخر ظهور للدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي خلال فترة مرضه، رده، في 20 يناير الماضي، وقبل شهر واحد من وفاته، على استفسارات الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة.

وقال الدكتور هاني في منشوره، الذي حاز على آلاف الإعجابات والتعليقات الداعية له بالشفاء العاجل: "استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة".

وأضاف: "وهنا أنصح بالآتي: أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانياً لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي خمس ساعات نفس المرتين اسبوعياً، ثالثاً لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعياً".

وتابع: "رابعاً يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوي من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معاً، وكل ما سبق ينطبق علي الكبار أيضاً".

وتباينت التعليقات على منشور الدكتور هاني الناظر بين دعوات ليه بالشفاء العاجل والاطمئنان على صحته إبان فترة مرضه بالسرطان، وأخرى طلب مسورة ونصائح لعلاج بعض الأمراض الجلدية وهي ما كان يرد عليها الناظر بوصف الأدوية والعقاقير للحالات.

وكان الدكتور محمد نجل الدكتور هاني الناظر، أعلن على صفحته على "فيسبوك"، في 5 أكتوبر 2023، أنه تم اكتشاف إصابة والده بالسرطان، وأنه يخضع للعلاج.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل حوالي 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".