عامر حسين: حادث طائرة الأهلي في غانا يجبرنا على تأجيل مباراته أمام بلدية المحلة

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة تأجيل مباراة الأهلي مع بلدية المحلة في بطولة الدوري العام بعد أزمة بعثة الفريق الأحمر في غانا.

وتعرضت بعثة الأهلي مساء الأربعاء لظروف طارئة في غانا بعد تعطل الطائرة التي تقل الفريق إلى كوماسي أجبرتها على عدم استكمال الرحلة بعد هبوطها قبل 4 ساعات من الوصول بمطار أكرا للتزود بالوقود وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن.

مجلس إدارة النادي الأهلي قام بعدد من الاتصالات مع الاتحاد الإفريقي لإخطاره بما حدث واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة حتى يتمكن الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء.

وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية:" تأجيل مباراة الأهلي وميدياما يجعلنا نقوم بتأجيل مباراة الفريق أمام بلدية المحلة في الدوري، خاصة وأن الأهلي سيواجه يانج أفريكانز يوم الجمعة بعد المقبلة".

أضاف:" ترحيل مباراة الأهلي وبطل غانا عن موعدها الرسمي يجبرنا على تأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري".

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني في السادسة من مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.