ختام ورشة أساسيات كتابة السيناريو بمركز الثقافة السينمائية

اختتمت فعاليات ورشة أساسيات كتابة السيناريو للسيناريست محمود خليل مساء أمس، والتي أقيمت بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما.

استمرت الورشة على مدار 16 ساعة، مقسمة على 4 أسابيع، وتضمنت تنفيذ تدريباً عملياً علي الكتابة بطريقة مبسطة .

وأقين بالأمس احتفالية بمناسبة انتهاء الورشة، وقام دكتورحسين بكر رئيس المركز القومي للسينما بتسليم شهادات إتمام الورشة علي المتدربين وعددهم ٦٠ متدرب من الفئات العمرية المختلفة.

ومن جانبه قال حسين بكر أن مثل هذه الورش والأنشطة الخاصة بتدريب الهواة تاتي ضمن أهداف المركز القومي للسينما الثقافية والذي يرعي بدوره هذه المواهب الشابة.