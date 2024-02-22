كلوب: تخطي عقبة لوتون تاون كان استثنائيا

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أنهال الألماني يورجن كلوب برسائل الإشادة والتحية للاعبيه بعد فوز ليفربول على لوتون تاون 4-1 مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجحت كتيبة ليفربول تحويل التأخر في النتيجة لانتصار غال في ظل قائمة المصابين على رأسها محمد صلاح والذي غاب عن اللقاء بسبب تجدد إصابة بالعضلة الخلفية والتي كان قد تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ولعب ليفربول المباراة دون كل من: أليسون بيكر - ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - كورتس جونز - تياجو ألكانتارا - دومينيك سوبوسلاي - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

كلوب صرح لهيئة الإذاعة البريطانية قائلا:" قدمنا مباراة رائعة أمام فريق عنيد بدأنا اللقاء بشكل جيد ولكن المنافس باغتنا بهدف مبكر لذا كان علينا الهدوء للعودة في النتيجة وتحقيق الفوز".

أضاف:" لويس دياز سجل وكودي جاكبو خاض مباراة رائعة وكذلك ريان خرافينبرخ، كانوا رائعين".

أكمل:" كويمين كيليهر حارب ضد 8 و9 لاعبين من أجل الحصول على الكرة في الكرات الثابتة".

أتم:" في النهاية أشكر الجماهير واللاعبين على الفوز الاستثنائي".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 60 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد لوتون تاون عند النقطة 20 في المركز الـ18.