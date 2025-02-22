وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان معرضين للسلع والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان

افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، معرضين للسلع الغذائية، ومستلزمات رمضان بنادي الزراعيين في الدقي ومركز البحوث الزراعية بالجيزة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعقب الافتتاح، قال وزير الزراعة، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس الوزراء تقوم وزارة الزراعة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في كافة المحافظات، بالإضافة إلى معارضها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تبلغ 14 معرضا.

وأشار فاروق، إلى الوزارة توفر السلع الأساسية بتخفيضات من 20 إلى 30% وبجودة عالية بالحد من الحلقات الوسيطة لأنها من المنتج الى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، مضيفا أن المعرض يوفر كل السلع التي يحتاجها البيت المصري من منتجات الهيئات التابعة للوزارة وبعض شركات القطاع الخاص.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة بها أكثر من 33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلا عن 274 منفذا ثابتا بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة، موجها باستمرار ضخ السلع في المعرض طوال شهر رمضان والبيع بالأسعار المعلنة.

وقال وزير الزراعة، إن هذه المعارض ستستمر إلى ما بعد شهر رمضان، مشيرا إلى أن مصر لم تنسى أهالينا في غزة من خلال إرسال القوافل الغذائية لهم حيث تتحمل أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية للاشقاء بقطاع غزة تنفيذا لتكليفات القيادة أيضا مصر توفر السلع الغذائية لأشقائنا العرب المتواجدين على أرضها.

ونوه الوزير، بأن هناك ثبات وانخفاض في أسعار السلع نتيجة للمشروعات العملاقة التى شيدتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة.

ومن جانبه، أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجهود وزارة الزراعة وحرص الوزير على المساهمة بكافة المعارض والمبادرات الهادفة لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق، مشيرا إلى أن إفتتاحات الوزارة ترفع من عدد المعارض المتاحة لمواطنى المحافظة والتي يبلغ عددها 30 معرضا، مما يزيد من إنتشار المعارض جغرافيا لتغطى كافة القطاعات وتمكن المواطنين من الاستفادة بخدماتها.

وأكد النجار، حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية على إتاحة الفرصة لكافة العارضين الراغبين في المشاركة بالمعارض مع مراعاة التنوع في المعروضات المتاحة لتناسب كافة الأذواق والشرائح، وخلق بيئة تنافسية تعود بالنفع على المواطن من خلال تحسين الجودة وبأسعار مخفضة.

ومن ناحيته، قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشئون المالية، إن معارض أهلا رمضان المقامة في جميع محافظات الجمهورية تضمن كل احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات رمضان، وتنفيذا توجيهات وزير الزراعة يتم توفير السلع بتخفيضات كبيرة ويتم ضخها يوميا بجودة عالية.