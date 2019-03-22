ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين بات قريبا، في الوقت الذي يستعد فيه لإرسال وفد المفاوضات الأمريكي إلى بكين لعقد جولة رابعة من المحادثات التجارية بين البلدين في الأسبوع المقبل.

ولكن وكالة بلومبرج للأنباء نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول إنه من غير المتوقع الوصول إلى اتفاق سريع في جولة المحادثات المقبلة، في حين قال "ترامب" إن يريد التوصل إلى اتفاق قبل للتطبيق وليس مجرد اتفاق سريع.

يضم الوفد الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوشن"، حيث يصل إلى بكين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين برئاسة نائب رئيس الوزراء "ليو هي" المسؤول عن ملف العلاقات التجارية مع واشنطن. ومن المقرر أن يسافر وفد صيني في نيسان/أبريل المقبل لعقد الجولة الخامسة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، بحسب ما ذكرته وزارة التجارة الصينية أمس.

وقال "ترامب" في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس نتورك" الأمريكية اليوم" اعتقدنا أننا اقتربنا بشدة" من التوصل إلى اتفاق تجاري، مضيفا ان هذا "لا يعني أننا وصلنا (إلى اتفاق) لكن اعتقدنا أننا اقتربنا بشدة".

أصر ترامب خلال المقابلة التلفزيونية على أن المحادثات مع الصين لم تتباطأ بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه سيبقي على الرسوم الإضافية المفروضة على السلع الصينية بعد التوصل إلى اتفاق التجاري من أجل ضمان التزام الصين بتنفيذه، في حين يضغط المسؤولون الصينيون من أجل رفع هذه الرسوم فور التوصل إلى اتفاق.

يذكر أن الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة دفع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى فرض رسوم جمركية إضافية على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة على كمية من السلع الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار.

كان ترامب ونظيره الصيني "شي جينبينج" اتفقا في ديسمبر الماضي على عقد هدنة تجارية لمدة 90 يوما تنتهي في أول مارس الحالي بهدف إجراء محادثات لعقد اتفاق تجاري بين البلدين.

وهددت الإدارة الأمريكية آنذاك بفرض رسوم إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، لكن الرئيس ترامب أجل فرض الرسوم بهدف اتاحة الفرصة أمام مزيد من المفاوضات.

وقال "ترامب" إنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية القائمة بين البلدين خلال اجتماعه بنظيره الصيني.

من ناحيته قال "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض الشهر الماضي إنه يمكن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بنهاية أبريل المقبل.

وقال "وانج شونوين" نائب المفاوض التجاري الصيني إن المحادثات حققت "تقدما مهما" خلال الجولات الثلاث الماضية، مضيفا أن "ترامب" و"شي" أصدرا توجيهات لمفاوضي الجانبين بالتحرك نحو إلغاء جميع الرسوم الإضافية التي فرضها الجانبان.