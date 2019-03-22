وزير خارجية نيوزيلندا يطمئن المسلمين ببلاده بأنهم في أمان

طمأن وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، اليوم الجمعة ، المسلمين المقيمين في بلاده بأنهم سيكونون في "أمان" رغم مجزرة المسجدين في كرايست تشيرش.

وقال بيترز ، خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول ، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - "نحرص بشكل خاص على ضمان شعور المجتمعات المسلمة في نيوزيلندا بالأمان".

وكانت قد بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا حيث توافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين بعد مذبحة المسجدين التي راح ضحيتها أكثر من 50 مصلياً وذلك في أول جمعة بعد الحادث.

وتفاعل الشعب النيوزلندي مع دعوة "الحجاب من أجل الوئام" في حملة تضامن ودعم للمواطنين المسلمين حيث ارتدى خلالها مواطنون الحجاب اليوم الجمعة للتعبير عن رفضهم لمجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، قبل أيام، التي أودت بحياة أكثر من 50 مصليا.

وظهرت رئيس الوزراء النيوزلندية وسط جموع المشيعين بالحجاب .