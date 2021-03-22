نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاثنين: 9 مليارات جنيه قروض لمشروعات المرأة حتى نهاية 2020

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأثنين 22 مارس2021، والتي جاء في مقدمتها:

9 مليارات جنيه قروض لمشروعات المرأة حتى نهاية 2020

حقق جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020، طفرة في تمويل مشروعات المرأة، حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض، منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة، و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر، بحسب نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

تكرير 36.5 مليون برميل بمصفاة ميدور خلال 2020

كشفت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، عن تشغيل المصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية خلال العام الماضي 2020، وبنسبة 103% من طاقتها التشغيلية، وتكرير 36.5 مليون برميل، وإنتاج 4.6 الف طن من المنتجات البترولية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية، فيما تم توجيه ما يقرب من 86% من هذه المنتجات للسوق المحلية، كما رفع الشركة عظمت إنتاجية السولار والبنزين بـ 30% و22% مقارنة بعام 2019.

9.8% ارتفاع في صادرات الصناعات الهندسية

قفزت صادرات مصر من الصناعات الهندسية بنسبة 9.8%، لتصل إلى 1.801 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021، مقابل 1.639 مليار دولار في نفس الفترة من 2019-2020، بحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، الذي كشف عن ارتفاع الصادرات بنسبة 19% خلال فبراير 2021 مسجلة 240.5 مليون دولار مقابل 202.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماض.

اعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية

قرر وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إعادة تشكيل مجلس إدارة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لمدة ثلاث سنوات، وتضمن القرار تكليف أحمد معتز فتحي حجازي بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي"، وأشرف أحمد عبد العزيز الخولي بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وجمال صلاح الدين محمود عوض بأعمال عضو منتدب للشؤون المالية والاستثمار، وذلك لحين استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

التخطيط تطلق دليل التنمية المستدامة للنوع الاجتماعي

أطلقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وذلك على هامش مشاركتها في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 أمس، بتشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية مثل المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنموية.

الصناعات الكيماوية تبحث قدرة المصانع على توفير احتياجات حياة كريمة

عقد ممثلو مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الكيماوية، اجتماعًا مع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية ضياء حمزة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودور وزارة التجارة والصناعة فيها؛ للتأكد من قدرة المصانع المحلية على توفير احتياجات المبادرة، كما تم مناقشة سبل التعاون المقترحة بين المركز وغرفة الصناعات الكيماوية، فيما يخص المصانع التي تستهدف المشاركة في تلك المبادرة.

243 متدربا على منظومة تراخيص البناء الجديدة

ينظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري ورشتي عمل على مدار يومين، غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للتدريب على منظومة تراخيص البناء الجديدة، وتشمل جميع العناصر التي تتعامل مع هذه المنظومة بالمحافظات، ويستفيد من الورشتين 243 متدربًا من المحافظات والجامعات الإقليمية ووزارة التخطيطـ، بحسب وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، الذي أضاف أن التدريب يضم 6 متدربين من كل محافظة، و3 متدربين من كل جامعة إقليمية و10 من العاملين بوزارة التخطيط

تعيين 3.712 ألف شاب بالإسكندرية

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3.712 الف شاب، منهم 14 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9.43 الف راغب عمل منهم 34 من ذوى القدرات، بحسب محمد سعفان وزير القوى العاملة، الذى لفت إلى توفير 343 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

الذهب ينخفض جنيهين ويسجل 765 جنيها

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية، حيث انخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر شيوعا بنحو جنيهين ليسجل 765 جنيها، و سجل جرام 18 نحو 657 جنيهًا، كما سجل جرام عيار 24 نحو 875 جنيها، وهبط سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيها ليسجل نحو 6120 جنيهًا، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

المركزي يطرح سندات خزانة بـ12.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، سندات خزانة قيمة 12.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وبلغت قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، وبلغت قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

الدولار يرتفع 3 قروش فى 8 بنوك

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم، بنحو 3 قروش فى كل من البنك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وكريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية ليسجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفي بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبنحو قرشين فى بنك قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم، ليسجل المؤشر الرئيسى EGX30 انخفاضا بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوي 10537.22 نقطة، كما هبط المؤشر EGX100 بنسبة 4.51% ليغلق عند 2845.34 نقطة، كما انخفض المؤشر 70 EGX EWI بنسبة 5.27% ليغلق عند مستوي 1920.16 نقطة .

النفط ينخفض مع مخاوف الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود، وانخفضت أسعار النفط 34 سنتا أو ما يوازي 0.5% ليسجل 64.19 دولار لخام القياس العالمي برنت، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.21 دولار للبرميل منخفضة 21 سنتا أو ما يوازي 0.3%.