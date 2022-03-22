نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسماعيلية من كشف ملابسات واقعة تغيب وقتل طفل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من شخص مقيم بمحافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة المركز بغياب نجله 10 سنوات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص مقيم بدائرة المركز.

وتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبأنه أثناء تواجده أمام المزرعة ملكه (خط سير المُتغيب) شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما، وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب بذلك، فقام المذكور باستدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب باستخدام بنصل حديدى كان بحوزته وإصابته بجروح قطعية، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية بمحيط القرية وأرشد المتهم عن الجثة بمكان التخلص منها وكذا الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.