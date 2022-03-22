وزير الرياضة: مصر ترحب باستضافة كأس العالم للخماسي الحديث

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر ترحب باستضافة جميع البطولات الدولية والعالمية مؤكدا على سعادته باستضافة الجامعة الأمريكية لكأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من من 22 حتى 27 مارس الجاري.

وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة الأمريكية للإعلان عن تفاصيل كأس العالم: "علاقتنا بالاتحادات الدولية جيدة، ونفخر بتواجد أعضاء مصريين بالاتحادات الدولية، ونحرص على دعمهم الدائم للوصول والاستمرار في تلك المناصب.

واشار صبحي إلى أن شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث تحدث معه بشأن تنظيم بطولة العالم للعبة يوليو المقبل وهو أمر مرحب به وجاري التشاور بشأنه.

وعلى صعيد بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر على ملاعب الجامعة الأمريكية قال وزير الشباب والرياضة :"بطولة كأس العالم للخماسي الحديث هي البطولة الدولية رقم 142 التي تستضيفها مصر بالتعاون مع الاتحادات الدولية لمختلف الرياضات ، بالإضافة لتنظيم مصر لـ ٢٠٠ حدث دولي على أرضها خلال الفترة الماضية ، وهو عدد قياسي بالنسبة لظروف التي يعاني منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ، ما يعكس ثقة العالم بمصر في ظل توجه الدولة المصرية في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية بفضل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والأبطال الرياضيين، ودور الحكومة الداعم للحركة الرياضية .

و وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في منافسات البطولة.

ووجه وزير الشباب والرياضة كلمة للاعبي منتخب مصر للخماسي الحديث مطالبا إياهم ببذل أقصى جهد لحصد الميداليات واعتلاء منصات التتويج كي نكرر إنجاز أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو بل ونحصد الذهب في الدورات القادمة.

وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث على دعمه الدائم لاستضافة مصر لمختلف منافسات الاتحاد على مدار العام، مثنياً كذلك على دور الاتحاد المصري للخماسي الحديث في التنسيق مع الاتحاد الدولي فيما يخص استضافة البطولات بجانب تطوير رياضة الخماسي في مصر، وتحقيق العديد من الانجازات .