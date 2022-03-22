قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الزيادة في المعاشات التي أقرتها الهيئة بنسبة 13% تطبق على إجمالي المبلغ الذي يتقاضاه المواطن، موضحًا أن صاحب المعاش الذي يتقاضى 1500 جنيه شهريًا، سيحصل على زيادة قدرها 195 جنيهًا.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن الزيادة بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا، قائلًا إن عدد المستفيدين من الزيادة 10.7 مليون مواطن.

وذكر أن حوالي 11 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة المقررة بنسبة 13%، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات بتبكير موعد صرف الزيادة في أبريل المقبل بدلًا من يوليو، وذلك تيسيرًا على المواطنين في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تكلفة تبكير موعد صرف الزيادة للشهر الواحد 3.8 مليار جنيه، أي بإجمالي 11.4 مليار جنيه للـ3 أشهر تتحملهم الهيئة، مؤكدًا: «من حق أهالينا علينا أن نقف إلى جوارهم في ظرف مثل الموجود».

وأشار إلى أن المعاش يصرف خلال أول يوم في الشهر، متابعًا أن الهيئة تعكف على إعداد برامج الحافز الآني؛ لحساب الزيادة وإرسال النقود والانتهاء من تطبيق الزيادة، ووعد كل المواطنين بالحصول على الزيادة في المعاشات، عند وضع الكارت في ماكينة الصراف الآلي، اعتبارًا من 1 أبريل.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن، أمس الاثنين، أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من أبريل 2022، وذلك بحد أدنى 120 جنيها، وحد أقصى 1222 جنيها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.