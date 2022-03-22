أوكرانيا تتعهد بإخراج الراغبين في الرحيل من مدينة ماريوبول بعد فتح 3 ممرات إنسانية

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في مقطع فيديو على تطبيق تليجرام، إن القوات الأوكرانية سوف تحاول فتح ثلاث ممرات إنسانية للأشخاص الراغبين في الفرار من المناطق حول مدينة ماريوبول المحاصرة.

وسوف ينتقل المواطنون عبر الممرات من مناطق بيرديانسك ويوريفكا ونيكولسكي إلى مدينة زابوريزكا.

وأضاف أنه من الواضح أن وسائل النقل لن تكون بها مساحة كافية، لذلك طالبت المواطنين بالاستماع للمنظمين.

وأوضحت أنه لن يتم ترك أحد، مشيرا إلى تنظيم عمليات إجلاء يومية لحين إخراج الجميع من المدينة.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إن نحو 130 ألف من بين سكان المدينة الـ440 ألفا مازالوا في ماريوبول.