المؤبد والسجن لـ3 متهمين قتلوا مواطنا في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 3 أشخاص بالمؤبد والسجن 15 عاما، لاتهامهم بقتل شخص؛ إثر خلاف نشب بينهم بدائرة قسم شرطة إمبابة.



وعاقبت المحكمة المتهم الأول محمد حسين الشهير ب"بولة"، والمتهم الثالث الهارب أحمد رجب، بالسجن المؤبد، فيما عاقبت المتهم الثاني الحدث محمد رجب الشهير ب"سوكة" البالغ 16 عاما بالسجن 15 سنة.



وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهم قتلو المجني عليه فرج سراج، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد إثر خلاف معه.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول حينما شاهد المجني عليه افتعل معه مشاجرة، على إثرها تدخل المتهمين الثاني والثالث وتعدو على الضحية بالضرب حتى طعنه المتهم الثاني بسلاح أبيض مطواة، قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به إصابة بيسار الصدر أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث للمشاجرة مع أهلية المجني عليه.