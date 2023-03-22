وزير الري: القارة الإفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه أمام العالم

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى"، والمنعقدة على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه".

وخلال كلمته بالندوة، أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز التعاون الدولى في مجال إدارة الموارد المائية، وتحسين الإمداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم.

وأكد أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية، وتعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه، وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها).

وأضاف أن القارة الإفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الامم المتحدة للمياه"، والدفع للانتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية، والتعامل مع تغير المناخ، وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.