نقيب الصحفيين: الحصول على العضوية حق للعاملين بالصحف الإلكترونية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الحصول على العضوية حق للعاملين بالصحف الإلكترونية، مؤكدًا أن «الصحافة الإلكترونية تطور مهني، لابد من إدراكه».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن «الصحافة الإلكترونية أحد أشكال التطور الذي يحدث الآن»، موضحا أن النقابة حريصة طوال الوقت على ملاحقة التطور.

وذكر أن «الصحافة الإلكترونية إذا لم تكن طرفًا في النقابة، فالأمر يفقدها التطور والقدرة على ملاحقة العصر»، قائلا إن ضم العاملين بالصحف الإلكترونية ليكونوا طرفًا بالنقابة، يظل سعيًا رئيسيًا له.

وأكمل: «70% من مجالس التحرير يجب أن يكونوا من أعضاء النقابة، والملف يسمح بمساحة لاستيعاب العاملين في المهنة، وهذا كلام لابد أن نعيه جيدًا وأن نسعى لأن يكونوا طرفًا معنا».

وتابع: «المناقشات كانت مفتوحة طوال الوقت في الحملات الانتخابية - على أرضية الصحافة وتطورها – حول حقوق الزملاء الذين ينتجون محتوى مختلفًا»، معقبًا: «نريد تطوير المحتوى وأن نكون معبرين بشكل حقيقي عن الناس».

وأشار إلى أن «تلك الرؤية تتطلب خطوات كثيرة، خاصة مع اختلاف الرؤى حول كيفية ضمهم للنقابة»، مختتمًا: «كل الرؤى تظل محور عملنا مجتمعة على أمر واحد، فهم أحق بعضوية النقابة طالما مارسوا المهنة وبقواعد الجمعية العمومية؛ التي يجب أن تكون طرفًا وتدرك أنه جزء من تطورها والحفاظ على المهنة والنقابة».