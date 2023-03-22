 الاتحاد الأوروبي: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية خطوة إلى الوراء - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 3:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي: قرار الكنيست بعودة 4 مستوطنات إسرائيلية خطوة إلى الوراء

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 2:47 ص

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل، إلى إلغاء القانون الذي أقره "الكنيست" والقاضي بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات مخلاة في الضفة الغربية، معتبرا أنه (أي القانون)، "خطوة واضحة إلى الوراء".

وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، باتخاذ إجراءات تساهم في تهدئة الوضع "المتوتر للغاية"، مؤكدا أن قرار الكنيست بإلغاء بعض مواد قانون فك الارتباط لعام 2005 المتعلقة بشمال الضفة الغربية، يأتي بنتائج عكسية لجهود التهدئة، ويعيق إمكانية متابعة إجراءات بناء الثقة وخلق أفق سياسي للحوار.

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام، وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك