رسام الكاريكاتير سمير عبدالغني: حلمي التوني فنان كبير يحترم عين المتلقي

قال الفنان ورسام الكاريكاتير سمير عبد الغني، إن الفنان حلمي التوني مريض، مطالبا متابعيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بإرسال تحياتهم إلى "التوني".

وأضاف عبدالغني، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لقد حارب كثيرا من أجل نشر الفن، واحترم عين المتلقي في كل المطبوعات التي رسم فيها أو التي أشرف على إخراجها، ونقل قصص الأطفال من الرسوم التي تشبه الأجانب إلى روح مصرية عربية، وحلمي التوني في كل معارضه يرسم كالفطريين بشكل بسيط وعفوي".

وتابع: "رسومه تشبه المواويل في الريف وغناء الأحباب في الصعيد مهما تكررت لا تمل منها؛ لأنه في كل مرة يضع مقطعا جديدا أو يغير مقطعا قديما أو يربطها بالأحداث، ورسوم حلمي تشبه ماء النيل لن تشبع منها أبدا، ألف سلامة عليك يا جميل".

ويذكر أن الفنان حلمي التوني هو فنان تشكيلي مصري متخصص في التصوير الزيتي والتصميم، ولد بمحافظة بني سويف بمصر في 30 أبريل عام 1934، وحصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي عام 1958،ودرس فنون الزخرفة والديكور، وتولى العديد من المناصب، وأقام العديد من المعارض سواء محلية أو دولية، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية، أبرزها جائزة اليونيسيف عن ملصقة للعام الدولى للطفل 1979، وجائزة معرض بيروت الدولي للكتاب لمدة 3 سنوات متتالية منذ 1977 وحتى 1979، وفاز بميدالية معرض (ليبرج الدولي لفن الكتاب) الذي يقام مرة كل 6 سنوات، وحصل على جائزة معرض (بولونيا) لكتب الأطفال 2002.