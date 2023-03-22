زيلينسكي يدين ضربات الطائرات المسيرة الروسية الأخيرة

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما وصفه بالضربات الروسية "القاتلة" على أوكرانيا خلال الليل باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وكذلك الهجمات الصاروخية الجديدة والقصف، ورفض أي حديث قادم من الكرملين عن وقف إطلاق نار محتمل.

وقال زيلينسكي، في تغريدة عبر تويتر، "في كل مرة يحاول أحدهم سماع كلمة (السلام) في موسكو، يتم إصدار أمر آخر هناك بمثل هذه الضربات الإجرامية"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن روسيا شنت هجوما "مكثفا" بطائرات مسيرة على البلاد، وأنه تم إسقاط 16 من أصل 21 طائرة مسيرة.

ورحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بمقترحات الصين لإنهاء الحرب، والتي رفضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وقال بوتين، في أعقاب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج في موسكو، إنه يعد بعلاقات أوثق مع بكين، كما أوردت بلومبرج.