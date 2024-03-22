استطلاع: رئيس حكومة بافاريا هو الأفر حظا للفوز بمنصب مستشار ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن الاتحاد المسيحي يحظى بأفضل الفرص لتحقيق نتيجة جيدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال رشح رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر لمنصب المستشار في هذه الانتخابات.



يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري؛ ويتزعم زودر الحزب المسيحي البافاري.



وأفاد الاستطلاع الذي أجري لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، بأن 27% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الاتحاد المسيحي مع زودر لديه أفضل الفرص لتحقيق النجاح في الانتخابات المقبلة.



وأعرب 25% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن تحقيق هذا النجاح ممكن من خلال ترشح رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست.



وأعربت نسبة أقل (15%) عن تأييدهم لترشح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، الذي يتزعم أيضا الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، لهذا المنصب. وجاءت نسبة مؤيدي ميرتس للترشح لهذا المنصب، أعلى قليلا (20%) بين مؤيدي الاتحاد المسيحي، فيما وصلت نسبة مؤيدي زودر بين هؤلاء الأنصار إلى مستوى أعلى بـ34%، تلاه فوست الذي حصل على تأييد 29% من أنصار الاتحاد المسيحي.



وحصل رئيس حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين دانيل جونتر على تأييد 9% للترشح لهذا المنصب، ووصلت نسبة مؤيديه للترشح لهذا المنصب إلى 6% بين أنصار التحالف.



وأجرت مجموعة "فالن" /الانتخابات/ للأبحاث الاستطلاع التمثيلي للأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا في الفترة بين 19 و21 مارس الجاري وشمل 1296 شخصا.