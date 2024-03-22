منتخب الهوكي يتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

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توج منتخب مصر للهوكي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، بعد فوزه على غانا "صاحب الأرض" بركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بتعادل المنتخبين بنتيجة 2–2، قبل أن أن يتفوق الفراعنة في ركلات الترجيح.

ووصل المنتخب الوطني إلى الذهبية الثالثة له في تاريخ مشاركاته بدورة الألعاب الأفريقية، ليصبح الأكثر تتويجًا بالميداليات الذهبية في الأولمبياد الأفريقي متفوقًا عن جنوب أفريقيا صاحبة الذهبيتين.

وضمت قائمة منتخب الهوكي 18 لاعبًا في دورة الألعاب الأفريقية هم، مصطفى منصور وأحمد محسن وعمرو سيد وأشرف سعيد وأحمد النجار ومحمد رجب ومحمود ممدوح وكريم عاطف ومصطفى طارق ومحمود حسين وحسين عوض وزياد عادل وأحمد الجنايني ومحمد عادل وباسل عبدالمنعم ومحمد علي وحسام الدين رجب ومحمد حميد.