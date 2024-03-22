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رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية في ديرا إسماعيل خان

إسلام آباد - د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 4:24 م
أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، اليوم الجمعة، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في "ديرا إسماعيل خان" واستهدف قافلة عسكرية.

وقال تقرير الشرطة إن القافلة، كانت في طريقها إلى بلدة "تانك" من مدينة "ديرا إسماعيل خان"، عندما صدم انتحاري بمركبة مفخخة، القافلة، مما أدى إلى مقتل وإصابة الجنود، طبقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال شهباز شريف إن الجيش الباكستاني، مصر على القضاء الكامل على آفة الإرهاب. وأضاف: "قتالنا ضد الإرهاب سيستمر، إذا لم يتم القضاء عليه من البلاد، نهائيا".

ولم تعلن أي جهة المسئولية عن الهجوم، غير أن حركة طالبان باكستان تشن هجمات ضد قوات الأمن وقتلت حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من أعمال العنف.

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