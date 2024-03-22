الأمم المتحدة تحذر من زيادة الهجرة من سوريا بسبب غياب المساعدات عنها

حذر مسئول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن حروب أوكرانيا وغزة ومناطق أخرى في العالم تلقي بظلالها على الأزمة الإنسانية في سوريا، ويمكن أن يكون لها أثار وتداعيات ممتدة جسيمة.



وقال آدم عبد المولى منسق الشؤون الإنسانية الأممي في سوريا للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من دمشق، إن عدم التوازن فى الاهتمام لا يهدد فحسب أرواح الأشخاص في سوريا، بل يعزز الهجرة اليائسة إلى أوروبا عبر البحر.



وأشار إلى أن عدد طالبي اللجوء السوريين في أوروبا ارتفع بالفعل بنسبة 38% على أساس سنوي إلى نحو 181 ألف شخص في 2023.



وقال عبد المولى عن الأزمة السورية: "نواجه اليوم وضعا غير مسبوق، وضعا لا يمكننا تجاهله". ويحتاج 7ر16 مليون نسمة إلى مساعدة إنسانية الآن مقارنة بـ6ر14 مليون نسمة في 2022.



وشدد على أن تفكك الدولة خطر حقيقي وأن الهجرة ستزداد بصورة بالغة إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من تلبية احتياجات السكان في البلاد.



وأضاف أن الدول المانحة يجب أن تقدم المزيد من المساعدات الإنسانية حيث أن ذلك أقل تكلفة من الإنفاق على طالبي اللجوء.