البنك المركزي الروسي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة، دون تغيير، اليوم الجمعة، فيما يحاول اجتياز مخاطر التضخم، التي تشمل الآن هجمات على مناطق تتاخم أوكرانيا.

وللاجتماع الثاني على التوالي، ترك صناع السياسات سعر الفائدة الرئيسي، عند 16%، بما يتماشى مع توقعات مجمعة لخبراء اقتصاد، استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم.

وستعلق محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا على القرار، في مؤتمر صحفي، من المقرر أن يعقد في الساعة الثالثة عصرا في موسكو.

ولم يقدم بنك روسيا "البنك المركزي" أي أشارة بشأن الاتجاه المحتمل لخطواته التالية، قائلا: "سيتم الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة، في الاقتصاد لفترة طويلة".

كان النائب الأول لمدير إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي، أندريه جانجان، قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في روسيا ذروته في الربع الثاني من عام 2024.

ووقال جانجان إن معدل التضخم تباطأ الآن، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة.

وأشار جانجان إلى أن اتجاهات التضخم الحالية تتماشى بشكل عام مع التوقعات للعام الجاري.