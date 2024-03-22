مصدر بالنقل: لا اتجاه لزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو بعد زيادة السولار

أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بعد تحريك أسعار الوقود



أكد مصدر بوزارة النقل، عدم وجود اتجاه فى الوقت الحالى، لإقرار أى زيادات جديدة فى أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك بعد تحريك الحكومة، أسعار الوقود والمحروقات اليوم.



وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ فى تصريحات لـ«الشروق»، إن تحريك أسعار تذاكر القطارات تم تطبيقه فى يونيو الماضى، على خلفية زيادة سعر السولار عدة مرات، وهو ما ترتب عليه زيادة تكلفة التشغيل على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحرى، منوهًا إلى أن اللجنة التى يتم تكليفها لوضع تسعيرة تذاكر السكة الحديد لم تعقد أى اجتماعات خلال الساعات الماضية.



وأضاف أن زيادة تكلفة التشغيل قبل الزيادة الأخيرة لتذاكر القطارات تسبب وقتها فى زيادة الفجوة بين المصروفات والإيرادات، خاصة أن البدائل الاستثمارية التى حاولت الهيئة حينها الاعتماد عليها لتقليل الفجوة لم تفِ بالغرض.



وأشار المصدر إلى أن أسعار تذاكر مترو الأنفاق تم تحريكها فى مطلع العام الجارى، ومن غير المتوقع تحريكها حاليًا عقب زيادة الأخيرة فى سعر السولار، خاصة أن تشغيل قطارات المترو يعتمد بشكل كبير الطاقة الكهربائية، مضيفًا أن الوزارة تتلقى دعمًا فى أسعار الكهرباء لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات.