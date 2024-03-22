صحة ومالية دمياط تنظمان ورشة عمل حول لائحة العمل الجديدة بالمنشآت الصحية

نظمت مديرية الصحة والمالية بدمياط، ورشة عمل حول لائحة العمل الجديدة بالمنشآت الصحية التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، في بيان له اليوم الخميس، أن الورشة تضمنت توضيح وشرح اللائحة الجديدة، وكيفية تطبيقها وتنفيذها، وكيفية تلافي السلبيات الملحوظة مع بدء التطبيق.

وحضر الورشة كل من مديري المستشفيات، والإدارات الصحية، والحسابات ومسئولي المديرية المالية، و بحضور الدكتور إسماعيل يوسف، ووكيل وزارة المالية بدمياط، وسوزان الغباشي، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وشادية حسن، مدير إدارة الحسابات بمديرية الصحة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وتفعيل اللائحة التنفيذية الجديدة للعمل بالمنشآت الصحية، وضمن رفع كفاءة العاملين بالمنظومة الصحية، وشرح كل النقاط والبنود التي تتضمنها اللائحة للتأكد من تنفيذها بالشكل الصحيح.