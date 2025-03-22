باكستان تحث المجتمع الدولي على عدم تجاهل الشعب الفلسطيني

حثت باكستان المجتمع الدولي على عدم غض الطرف عن الشعب الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي.

وأدانت إسلام آباد، استئناف إسرائيل القصف الدموي على غزة والقتل العشوائي للفلسطينيين، قائلة إن هذه ليست الطريقة الصحيحة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وفي خطابه في مجلس الأمن الدولي، قال السفير الباكستاني منير أكرم إن أفضل طريقة للحصول على حرية المحتجزين هي من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، بما في ذلك وقف دائم للأعمال العدائية والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة ووصول المساعدات الإنسانية بحرية وتنفيذ خطة إعادة إعمار القطاع الذي مزقته الحرب.

وأضاف أن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون للحرب الحالية.

وتابع "احتجاز الرهائن أمر محظور بموجب القانون الدولي ويشكل انتهاكا للمبادئ الإنسانية الأساسية"، مشيرا إلى أن المجلس يجب "ألا ينسى أبدا آلاف الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا".