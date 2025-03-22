المكسيك تشهد مظاهرة منددة باستئناف إسرائيل عدوانها على غزة

شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو مظاهرة احتجاجية ضد استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وشارك العشرات في المظاهرة حاملين الأعلام الفلسطينية، للتنديد بانتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار واستئناف هجماتها على غزة.

وطالب المحتجون حكومة بلادهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

كما أشعل المحتجون الشموع ووضعوا الزهور للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 مواطنا فلسطينيا وأصابت 1042 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية لصحة غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.