 مدن العالم تطفئ أضواءها اليوم بمناسبة ساعة الأرض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدن العالم تطفئ أضواءها اليوم بمناسبة ساعة الأرض

برلين - (د ب أ)
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 9:33 ص | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 9:33 ص

في إشارة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ، تعتزم العديد من المدن في مختلف أنحاء العالم إطفاء أضوائها لمدة ساعة اليوم السبت تمام الساعة 30ر8 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

وخلال ساعة الأرض، لن يتم إضاءة مبانٍ شهيرة مثل كاتدرائية كولونيا وبوابة براندنبورج في برلين ومدرج الكولوسيوم في روما ومبنى إمباير ستيت في نيويورك لمدة 60 دقيقة.

ويدعو الصندوق العالمي للطبيعة إلى هذه الحملة السنوية. ويمكن للشركات والأسر أيضا المشاركة فيها.

وبحسب الصندوق، يشارك في هذه الحملة ما يقرب من 500 مدينة وبلدية في جميع أنحاء ألمانيا.

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