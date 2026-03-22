شهدت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حدوث تقلبات جوية مفاجأة حيث غطت السحب سماء المدينة، ثم تساقط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث طوارئ خلال الساعات المقبلة.

قال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، وجاهزية معدات الحملة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا أن الطرق الدولية والساحلية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي.

وأكد رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية لتعاون في حالة حدوث أي سيول، والمرور على مخرات السيول والبحيرات والسدود الصناعية لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الأمطار، تنفيذا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى في مختلف القطاعات، والتواصل على مدار اليوم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للوقوف أولا بأول على تداعيات حالة الطقس بكل مدن المحافظة.

وأوضح المركز، أن مدن المحافظة يسودها طقس غائم. وجرى التنسيق مع رؤساء المدن بجاهزية للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي.