كييف تعلن إسقاط 127 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 127 من أصل 139 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 139 طائرة مسيرة من طرز "شاهد"، و"جيربيرا" و"إيتالماس"، وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريل، وكورسك، وبريانسك، وميليروفو، وشاتالوفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:30 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 127 طائرة مسيرة معادية في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مقاطعات روسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الدفاعات الجوية دمرت المسيرات "فوق مقاطعات موسكو وفلاديمير وبيلجورود وكورسك، وتولا وريازان وروستوف وفورونيج وبريانسك، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



