 وزير الري السوداني: الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق قانوني بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الري السوداني: الوقت يمضي دون التوصل لاتفاق قانوني بشأن سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 7:40 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 7:40 م

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني البروفيسور ياسر عباس بمكتبه، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها‏، ومجالات الاستثمارات الأمريكية بعد عودة السوان للمجتمع الدولي.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الري والموارد المائية السودانية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الخميس، أشار عباس إلى أن الوقت يمضي دون الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن سد النهضة، في ظل تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو المقبل، ما يشكل تهديدًا لسلامة المنشآت المائية ومواطنيه، وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

ودعا وزير الري والموارد المائية السوداني خلال الاجتماع، إلى ضرورة تفادي تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب التعنت الإثيوبي.

من جانبه أبدى الدبلوماسي الأمريكي تفهمه للموقف السوداني ورغبة بلاده في الوصول لاتفاق مرضي لكل الاطراف، كما أبدى رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في سودان ما بعد الثورة، متطرقًا إلى اتجاه بلاده لتعيين مبعوث أمريكي جديد للقرن الإفريقي في المستقبل القريب.

https://twitter.com/wreSudan/status/1385279539610361860?s=19

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