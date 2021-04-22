وزير الصحة الألماني: من المحتمل إلغاء أولوية منح لقاح كورونا في يونيو

صرح وزير الصحة الألماني، ينس شبان، بأنه يرى أنه ربما لن يكون هناك من الضروري وضع أولوية وترتيب رسمي في منح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد للمواطنين في شهر يونيو القادم.

وقال شبان، اليوم الخميس في مجلس الولايات "بوندسرات"، إنه سيكون سعيدا، إذا حدث ذلك في وقت مبكر، ولكنه أوضح أنه يفترض من الوضع اليوم أنه يمكن إلغاء الأولوية في يونيو القادم.

وأضاف أنه بعد منح اللقاح حاليا لكبار السن وأشخاص يعانون من أمراض مزمنة في أول فئيتين لأولوية منح اللقاح، فإنه من المقرر فتح التلقيح لفئة أولوية ثالثة ورابعة في مايو القادم، وأوضح أنه يندرج ضمن ذلك أشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاما وأشخاص ينتمون لوظائف معينة.

وأكد شبان أن سرعة توفير اللقاح تزيد حاليا في الربع الثاني من خلال زيادة توريدات اللقاحات وإدخال العيادات الطبية في عملية التلقيح.

وأشار وزير الصحة الألماني إلى أن أكثر من خُمس السكان في ألمانيا تلقوا أول جرعة للقاح كورونا، موضحا أن النسبة ستصل إلى الربع حتى نهاية أبريل الجاري، وتصل إلى الثلث في مايو المقبل.