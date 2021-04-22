الرئيس الموريتاني يجري مباحثات مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي

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أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الغزواني مساء اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي مباحثات مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

ووصل بوريل في وقت سابق إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط في جولة ستقوده إلى مالي والنيجر وتستثني تشاد من دول الساحل بعد مقتل رئيسها إدريس ديبي اتنو.

وقال بوريل في تصريح صحفي بعد لقائه بالرئيس الموريتاني إن زيارته لموريتانيا " تعبير عن العناية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لموريتانيا، كدولة مستقرة وكشريك قوي مهم تولى موخرا رئاسة دورية ناجحة لمجموعة دول الساحل وباعتبار موريتانيا نموذجا لترسيخ الاستقرار في المنطقة"

ويعتبر الإتحاد الاوروبي أهم شريك اقتصادي لموريتانيا حيث يرتبط الجانبان باتفاق الصيد البحري تحصل بمقتضاه خزينة الدولة الموريتانية على سبعين مليون يورو كل عام، مقابل السماح لسفن صيد أوروبية بالاصطياد عند السواحل الموريتانية.