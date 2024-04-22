مجموعة معتمرين إيرانيين تتوجه إلى السعودية بعد توقف دام 10 سنوات

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" التي تديرها الدولة، بأن مجموعة من المعتمرين الإيرانيين غادرت طهران إلى المدينة المنورة على متن رحلة جوية مباشرة للخطوط الجوية الإيرانية في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقالت وكالة إرنا إن مراسم توديع المعتمرين الرسمية جرت في مطار الإمام الخميني الدولي، اليوم الاثنين، بحضور ممثل المرشد الأعلى لشئون الحج والعمرة عبدالفتاح نواب، ورئيس مؤسسة الحج والعمرة عباس حسيني، والسفير السعودي لدى طهران عبدالله بن سعود العنزي.

ونقلت كالة إرنا عن محمد حسين عجيليان، المسئول عن عمليات الحج في شركة المطارات الإيرانية قوله، إن إيران ستقوم بنقل المعتمرين إلى السعودية من 11 مطارا في جميع أنحاء البلاد بدءا من اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن مجموع الرحلات سيصل إلى 22 رحلة، وستقل كل رحلة حوالي 260 معتمرا من مختلف أرجاء ايران.