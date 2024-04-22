قطر توقع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين حكومات الدول الأطراف في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو

وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو مع حكومات جمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، الذين يعدون الدول الأطراف في هذا المشروع الرائد، وذلك بحضور دولة محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقع المذكرة من الجانب القطري جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، ومن الجانب العراقي سعادة رزاق محيبس السعداوي وزير النقل، ومن الجانب الإماراتي سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب التركي سعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية.

وتهدف المذكرة إلى دعم التكامل الاقتصادي لهذه الدول، وربط الشرق بالغرب، وتعزيز التجارة الدولية فيما بينهم مع دول العالم، حيث يعد مشروع طريق التنمية مشروعا متكاملا يلبي طموح الدول الأطراف لتعزيز مستوى الترابط الاقتصادي من خلال التبادل التجاري والمشاريع الصناعية وخطوط النقل المتعددة والمتنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع طريق التنمية، يوفر طريقا بريا وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومتر داخل العراق، بهدف نقل البضائع فيما بين أوروبا ودول الخليج، في حين بلغت الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.