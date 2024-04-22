زاخاروفا: روسيا ستضرب الأسلحة النووية الأمريكية حال نشرها على أراضي بولندا

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن بلادها ستضع الأسلحة النووية الأمريكية، التي تحدثت بولندا عن استعدادها لنشرها على أراضيها، على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حالة الصراع مع "الناتو".

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها: "مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية ليست جديدة".

وتابعت: "لم تخف السلطات البولندية طموحاتها لفترة طويلة فيما يتعلق بكيفية "التشبث" بالأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وهي تنسجها بنشاط في سياستها العدائية العميقة تجاه روسيا".

وأضافت زاخاروفا: "من الواضح أنه لا يكفي بالنسبة لبولندا أن تكون بالفعل عضوًا في حلف شمال الأطلسي، التي تصنف نفسها بشكل تعسفي على أنها "تحالف نووي"، حيث إن وارسو تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى بـ"المهمات النووية المشتركة" لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "كل هذا يؤدي معًا إلى حقيقة أننا في تخطيطنا العسكري نتعامل مع بولندا باهتمام خاص ووفقًا للتهديدات التي تواجه روسيا بمشاركة هذا البلد".

وتابعت: "لقد أخذنا العامل البولندي بالطبع في الاعتبار من قبلنا ومن قبل أصدقائنا البيلاروسيين في عملية اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن دولة الاتحاد".

وأكدت: "يبدو أن وارسو تسعى بشكل جنوني إلى جذب المزيد من الاهتمام من المخططين العسكريين في هيئة الأركان العامة الروسية، وليس من الصعب الافتراض أنه في حالة ظهور أسلحة نووية أمريكية على الأراضي البولندية، فإن الأشياء المقابلة ستنضم على الفور إلى قائمة الأهداف المشروعة للتدمير في حالة الصراع العسكري المباشر مع الناتو

وفي وقت سابق، أفاد رئيس بولندا، أندريه دودا، بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

وقال خلال مقابلة صحفية: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار المشاركة النووية أيضًا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".