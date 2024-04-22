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الجزائر: مقتل إرهابي في عملية للجيش جنوبي العاصمة

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
د ب أ
نشر في: الإثنين 22 أبريل 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 22 أبريل 2024 - 11:03 م

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مساء اليوم الاثنين، بمقتل إرهابي في عملية بحث وتمشيط أمس الأحد، بمنطقة الثنية الكحلة بولاية المدية التي تقع على بعد 90 كيلومترا جنوبي العاصمة الجزائر.

وكشفت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الاثنين، عن أنه تم القضاء على الإرهابي، والتحفظ على مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، و3 خزنات ذخيرة ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

ومنذ بداية العام الجاري، أعتقل الجيش الجزائري وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 3 إرهابيين، وأوقف 126 عنصرا تابعا للجماعات الإرهابية، فيما سلم 4 إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.


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