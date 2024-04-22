حزب الله يستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين بمحيط موقع الضهيرة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية

أعلن "حزب الله" في بيان له، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الاثنين تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع "الضهيرة" الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان.

وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (0700) من صباح يوم الاثنين 22-04-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدة "طيرحرفا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت فجر اليوم الاثنين أطراف بلدة "يارون" في جنوب لبنان. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا غارة جوية بالصواريخ استهدفت "جبل أبو راشد" في منطقة الجبور مقابل بلدة "ميدون" في البقاع الغربي شرق لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونعت حركة "أمل" (أفواج المقاومة اللبنانيّة) مساء أمس الأحد، أحد عناصرها، وهو وسيم موسى موسى، الذي قضى "أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.