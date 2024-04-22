ألمانيا: إيداع رجلين متهمين بالتجسس لصالح الصين في الحبس الاحتياطي

أعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الألماني في مدينة كارلسروه، مساء اليوم، الاثنين، أن قاضي تحقيقات أمر بإيداع رجلين متهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الصينية، في الحبس الاحتياطي.

كانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الرجلين بالإضافة إلى امرأة، وثلاثتهم ألمان في مدينتي دوسلدورف وباد هومبورج؛ ومن المنتظر أن تمثل المرأة أمام قاضي التحقيقات التابع للمحكمة الاتحادية غدا الثلاثاء.

وتشتبه السلطات الألمنية في أن الثلاثة يعملون لصالح الاستخبارات الصينية منذ يونيو 2022 على أقصى تقدير، وانتهكوا في هذا السياق قانون التجارة الخارجية.

ووفقا للبيانات الصادرة ، يتعلق الأمر بنقل معلومات حول التكنولوجيا العسكرية إلى الاستخبارات الصينية.

وجاء في بيان المدعي العام أنه في وقت الاعتقال كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشروعات بحثية قد تكون مفيدة على وجه الخصوص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.

وأضاف الادعاء العام أنه تم تفتيش منازل المتهمين وأماكن عملهم.